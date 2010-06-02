Російська розвідка скоротила активність у Чехії

Військова розвідка Чехії оприлюднила річний звіт, в якому зазначено, що російські розвідувальні служби, які ведуть діяльність у країні, знизили свою активність, після того, як президент США Барак Обама оголосив про відмову від планів розміщення елементів протиракетної оборони (ПРО) США в Чехії і Польщі. Згідно з доповіддю військової розвідки Чеської Республіки за 2009 р., зниження розвідувальної активності Росії припадає на другу половину минулого року, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

У доповіді зазначається, що в другій половині 2009 р. військова розвідка співпрацювала з цивільними спецслужбами країни у справі виявлення і припинення діяльності російських агентів з метою інфільтрації до вищих командних структур чеських збройних сил. Згідно з доповіддю, російські розвідслужби намагалися здобути секретну інформацію у вищих ешелонах чеського військового командування. Проте після оголошення Б.Обами про відмову від розміщення ПРО в Європі було зафіксовано зниження активності російських агентів.

За даними чеського телебачення, російські розвідслужби, зокрема, намагалися зібрати секретну інформацію про розміщення радіолокаційної бази США в Чехії, що входило в програму Дж.Буша, проте військова розвідка Чехії успішно відвернула ці спроби. Чеське телебачення також стверджує, що конфіденційна частина річної доповіді присвячена тому, наскільки близько до мети була російська розвідка і через яких конкретно людей планувалося одержати інформацію.

Чеські ЗМІ зазначають, що торік Чехія вислала зі своєї території чотирьох російських дипломатів, які нібито виявляли цікавість до секретної інформації із розміщення американського радара. При цьому в російському Міністерстві закордонних справ ці дії викликали вкрай негативну реакцію. "Це чергова провокація", - заявив тоді глава МЗС Росії Сергій Лавров.