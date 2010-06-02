Клінтон похвалила Румунію за згоду розмістити американську ПРО

Згода Румунії брати участь у створенні нової американської системи ПРО в Європі свідчить про її серйозне ставлення до глобальної безпеки, заявила держсекретар США Хілларі Клінтон після зустрічі із своїм румунським колегою Теодором Баконські.

"Ми дуже раді, що Румунія погодилася розмістити у себе елементи системи і (що) ми разом рухаємося до нашої спільної мети. Це рішення відображає серйозність ставлення Румунії до своєї ролі в НАТО і її прагнення до зміцнення глобальної безпеки", - наводить її слова РІА "Новости". У лютому 2010 року стало відомо, що Румунія і Болгарія ведуть з США переговори про розміщення на своїй території елементів американської ПРО.

"Ми провели сьогодні чудові переговори з найбільш важливих питань двосторонніх відносин. Ми обговорили... бажання наповнити змістом наше стратегічне партнерство і наша співпраця всередині НАТО, загальні очікування напередодні саміту НАТО в Ліссабоні наприкінці року, збільшення румунського військового контингенту в Афганістані та двостороння співпраця у поліпшенні захисту контингенту, а також участь Румунії в програмі ПРО США", - сказав, у свою чергу, голова МЗС Румунії.