Ярослав Качинський не цілком довіряє російському слідству

У Польщі оприлюднено стенограми розмов у кабіні пілотів польського літака Ту-154, який зазнав катастрофи під Смоленськом 10 квітня. Брат загиблого президента Польщі Ярослав Качинський заявив, що не має повної довіри до російського слідства в цій справі, повідомляє Радіо Свобода.

Із стенограмою змісту бортових самописців, так званих чорних скриньок, ознайомилися спочатку члени Ради державної безпеки Польщі на чолі з в.о.президента Броніславом Коморовським.

"Це нормально і правильно, коли керівники держави, лідери найбільших партій знайомляться заздалегідь з інформацією, про яку буде незабаром говорити вся країна", - заявив Коморовський. Брат загиблого президента Леха Качиньського - Ярослав - проте на засідання Ради не з`явився, наголосивши, що не хоче користуватися подібними привілеями.

"Слідство повинні вести поляки. У цій ситуації наше слідство ніяк не може бути копією слідства московського", - заявив Ярослав Качинський.

Незважаючи на 40-сторінкову стенограму, досі не відомо, чому льотчики вирішили йти на посадку, зневаживши погані погодні умови - ще за 15 хвилин до моменту катастрофи пілоти домовилися, що якщо погода не дозволить - посадки не буде.

Велику кількість фрагментів запису чорних ящиків неможливо розібрати.