Світова криза не потягла скорочення військових витрат

Світова економічна криза не мала серйозного впливу на рівень військових витрат в 2009 році, повідомляє Радіо "Свобода".

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ), світові військові витрати склали минулого року півтора трильйони доларів. Це на 49 відсотків більше, ніж в 2000-му.

Як і раніше, на першому місці за рівнем військових витрат - США, на другому - Китай, на третьому - Франція. До десятки - згідно з даними СІПРІ - входять також Росія, Великобританія, Японія, Німеччина, Індія, Італія і Саудівська Аравія.