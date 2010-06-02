Світова криза не потягла скорочення військових витрат
07:50, 02 червня 2010Світ
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На 1-му місці США, потім Китай, Франція
Світова економічна криза не мала серйозного впливу на рівень військових витрат в 2009 році, повідомляє Радіо "Свобода".
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ), світові військові витрати склали минулого року півтора трильйони доларів. Це на 49 відсотків більше, ніж в 2000-му.
Як і раніше, на першому місці за рівнем військових витрат - США, на другому - Китай, на третьому - Франція. До десятки - згідно з даними СІПРІ - входять також Росія, Великобританія, Японія, Німеччина, Індія, Італія і Саудівська Аравія.
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