Московська міліція зламала журналісту руку

Головний редактор "Газеты.ру" Михайло МИХАЙЛІН вимагає терміново скликати Громадську раду при ГУВС Москви для обговорення інциденту зі співробітником видання. Журналіст Олександр АРТЕМ’ЄВ був затриманий на Тріумфальній площі в Москві під час опозиційної акції 31 травня і доставлений до відділення міліції, де йому в двох місцях зламали руку, повідомляє РІА «Новости».

За словами М.МИХАЙЛІНА, О.АРТЕМ’ЄВ був присутній на мітингу на захист Конституції у вільний від роботи час як приватна особа, але під час розгону акції постраждали й акредитовані кореспонденти з картками, виданими ГУВС. М.МИХАЙЛІН розповів, що, за його відомостями, насильство було застосоване не лише до його підлеглих, але й до репортера "Московского комсомольца" і оператора каналу ТВЦ, повідомляє ІА "Новый регион".

Вимоги головного редактора "Газеты.ру" підтримала головний редактор РІА «Новости» Світлана МИРОНЮК, яка очолює Громадську раду при ГУВС. Вона заявила, що постраждалого журналіста буде заслухано на засіданні ради, а діям міліціонерів буде дано відповідну оцінку.

Зі свого боку М.МИХАЙЛІН побажав, "щоб начальник ГУВС Москви пан КОЛОКОЛЬЦЕВ почув, що реально роблять його підлеглі".

Інцидент із О.АРТЕМ’ЄВИМ стався в ВВС "Замоскворіччя", куди було доставлено частину затриманих на мітингу. За відомостями одного з авторів проекту "Сноб" Іллі КОЛМАНОВСЬКОГО, одному з опозиціонерів вдалося втекти, й тоді співробітники міліції "почали бити й душити тих, хто залишився, возили їх по асфальту". При цьому О.АРТЕМ’ЄВУ й зламали руку.

За словами самого постраждалого журналіста, він має намір звернутися до прокуратури й надати свідчення свідків і відеозапис побиття. О.АРТЕМ’ЄВ пояснив виданню "Каспаров.ру", що він не пред`являв міліціонерам журналістського посвідчення й перебував на мітингу як активіст руху "Солідарність". Він додав, що в результаті побиття отримав осколковий перелом плеча й буде вимушений провести в лікарні десять днів.

У столичному ГУВС, тим часом, уже відреагували на заяву головного редактора "Газеты.ру". Зокрема, як зазначив у розмові з РІА «Новости» представник управління, відомство почало власну перевірку, в ході якої будуть вивчені відеозаписи, зроблені на Тріумфальній площі. За словами співрозмовника агентства "поки дані про побиття О.АРТЕМ’ЄВА міліціонерами не отримали свого підтвердження". Про те, чи вівся запис у відділку, де, як розповів І.КОЛМАНОВСЬКИЙ, журналісту зламали руку, представник ГУВС не пояснив.

Опозиційна акція на Тріумфальній площі 31 травня не була санкціонована столичною владою. Її організатори відстоюють своє право на свободу зборів, гарантоване 31-ою статтею Конституції РФ. У зв`язку з цим заходи проводяться 31-го числа кожного місяця, в якому є ця дата.

В ході розгону мітингу "незгодних" на Тріумфальній площі було затримано близько 150 осіб. Багато хто з них готується подати позови на міліцію за незаконні дії.