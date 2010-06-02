Експерт: стенограма з літака Качинського більше ускладнює, ніж пояснює

Оприлюднена польськими властями стенограма розмов пілотів в кабіні літака Президента Польщі Леха Качинського, які були записані однією із "чорних скриньок", без технічних параметрів польоту лише ускладнюють розуміння причин катастрофи.

Про це сказав в ефірі TVN24 польський пілот Міхал ФІШЕР.

"Ці записи більше ускладнюють, ніж пояснюють. Однозначно не вистачає параметрів польоту, які треба накласти (на розмови), бо інакше маємо цілковите гадання", - сказав він.

Пілот висловив гіпотезу, що екіпаж літака після команди другого пілота "відходимо" на висоті 80 метрів міг почати маневр виходу з режиму посадки, але не встиг це зробити через занадто високу швидкість зниження.

"Можливо, реакція була, лише не маємо тих других записів. Може, збільшено в цей момент потужність двигунів? Може, настала спроба виведення із режиму швидкого зниження. Тому ніхто нічого не казав, бо - діяли", - сказав пілот.

"Цей літак так швидко з того зниження не вийде. Це трохи потриває", - додав він.

За його словами, занадто висока швидкість може бути спричинена помилкою у визначені висоти літака за 4 кілометри від летовища.

"Висота повинна була складати 200 метрів, штурман відчитує 400. Питання, чи літак фактично знаходиться на 400 метрів, чи настала помилка", - сказав він.

М.ФІШЕР сказав, що така похибка неможлива через яр перед злітно-посадочною смугою в Смоленську, глибина якого 60 метрів, висловивши переконання, що екіпаж користувався барометричним, а не радіовисотоміром.

На його думку, ця помилка може бути спричинена неправильно введеними даними в автоматику літака, переданих екіпажу диспетчером.

Експерт сказав, що перевірити цю гіпотезу можна на основі записів технічних параметрів польоту, які також отримала польська влада, але поки не оприлюднила.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненими польськими властями записами розмов в кабіні пілотів, екіпаж планував зійти на висоту 100 метрів - після чого вирішити: спробувати посадити літак, чи відправитися на запасне летовище.

У Польщі ряд оглядачів вважають, що причиною катастрофи президентського літака під Смоленськом 10 квітня 2010 року стала помилка пілотів, які під тиском високопосадовців, котрі поспішали на урочистості із нагоди 70 річниці Катинської трагедії, наважилися спробувати посадити літак, незважаючи на складні погодні умови.

Найбільша опозиційна партія "Право і справедливість", співзасновником якого був трагічно загиблий Президент, домагається ретельнішого вивчення ролі диспетчера Смоленського летовища в авіакатастрофі.

Літак, на борту якого було 96 пасажирів, розбився за 1 кілометр від злітно-посадочної смуги військового летовище "Північне" під Смоленськом, зачепившись крилом за дерево на висоті шести-восьми метрів.