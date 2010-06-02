Лукашенко вважає Білорусь високотехнологічною країною

Білорусь може піти на компромісні рішення в Митному союзі за умови рівноправного і шанобливого ставлення з боку інших учасників.

Про це президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО заявив 1 червня на зустрічі з першим заступником голови уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ, повідомляє прес-служба президента Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Білорусь завжди була прихильником інтеграційних процесів. У той же час він визнав, що є деякі проблеми в Митному союзі, які необхідно обговорити.

«Ми при цьому виходитимемо з того, що наша досить високотехнологічна країна, що знаходиться в центрі Європи, загинути не може, маючи на увазі проблеми, котрі виникли з просуванням у будівництві Митного союзу. Ми не хочемо використовувати ніяких переваг нашої держави, насамперед, на шкоду росіянам. Та у нас і немає якихось великих претензій до інших держав з погляду наших інтересів, зокрема й до Казахстану», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він підкреслив, що готовий обговорити в цьому контексті будь-які виниклі проблеми.

У свою чергу І.ШУВАЛОВ зазначив, що приїхав до Мінська для обговорення чутливих для білоруської сторони питань щодо Митного союзу і знаходження компромісного рішення.

Він вважає, що за останні два роки була проведена величезна робота для того, щоб вийти на сьогоднішні результати. Прийнятий увесь пласт міжнародних договорів, які створюють основу для роботи Митного союзу з 1 липня в повному форматі.

«Ми погоджували практично всі спірні питання, за винятком найбільш чутливих для білоруської сторони, котрі мені доручено сьогодні з вами обговорити», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН за підсумками засідання Найвищого органу Митного союзу повідомив, що Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше. Прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ відмовився взяти участь у цьому засіданні.

Розбіжності при формуванні Митного союзу між РФ і Білоруссю стосуються ввізних митних зборів на нафту і нафтопродукти.