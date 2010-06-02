Українські й данські військові перевезли пальне на Гренландію

У Вінниці українські і данські військові підбили підсумки проведення спільної операції з перевезення пального на острів Гренландія “Північний сокіл - 2010”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Також українські і данські військові, делегації яких очолювали заступник начальника авіації Командування Повітряних сил ЗС України полковник Олександр КУЛІБАБА та начальник відділу міжнародного військового співробітництва ВПС Данії майор Ове УРУП-МАДСЕН, обговорили загальні процедури, що необхідні для виконання подібної операції у наступному році. Зокрема, попередньо узгодили питання інженерно-технічного та логістичного забезпечення, фінансові та нормативно-правові питання на етапах підготовки до проведення та в ході операції.

Крім того, в ході зустрічі було опрацьовано спільні пропозиції щодо проведення у наступному році операції “Північний сокіл-2011” та робочих варіантів проектів Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія та Спільної технічної угоди.

“Ми плануємо підписати Меморандум з датською стороною до жовтня цього року. Нам залишається внести деякі зміни та їх затвердити”, – повідомив О.КУЛІБАБА.

Він також додав, що у наступному році заплановано перевезти до 700 тисяч літрів пального. Також в операції “Північний сокіл – 2011”, окрім літака Іл-76 Повітряних сил ЗСУ, будуть задіяні й літаки С-130 Повітряних сил Збройних сил Королівства Данія. Крім того, планується провести оцінку НАТО другого рівня одного українського літака Іл-76 та двох екіпажів.

Як повідомлялось, у лютому поточного року між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального “Північний сокіл – 2010”. Крім того, було підписано Угоду про спільне здійснення між Повітряними силами ЗСУ та Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія.

В рамках українсько-данської операції “Північний сокіл – 2010” з авіабази ВПС США “Туле” на датську полярну станцію “Норд” на острові Гренландія військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних сил ЗС України було перевезено понад 500 тис. літрів пального та інший вантаж.