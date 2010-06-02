Янукович висловив співчуття президентові Гватемали
21:39, 02 червня 2010Світ
1022 0
Через ураган загинули 144 людини
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від урагану «Агата», що пройшов над Гватемалою.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«У цей скорботний час разом із гватемальським народом поділяємо біль тяжкої втрати. Від імені народу України та від мене особисто прошу прийняти щирі співчуття, а також передати слова підтримки рідним і близьким загиблих та постраждалих», – йдеться у співчутті В.ЯНУКОВИЧА Президентові Гватемали Альваро Колому КАБАЛЬЄРОСУ.
Як повідомляв УНІАН, в результаті шторму щонайменше 144 особи загинули, 160 тис. були евакуйовані з узбережжя Тихого океану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter