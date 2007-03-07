На борту літака, що розбився, були 140 людей

За уточненими даними, на борту літака, який потерпів крах в Індонезії були 140 чоловік - 133 пасажира і 7 членів екіпажа, повідомляє AP.

Дані про число загиблих, що повідомляються представниками влади, сильно різняться. Чиновник адміністрації провінції, в якій сталася катастрофа, заявив AFP, що в списку загиблих не менше 48 осіб. За його словами, 20 тіл вже витяли з літака, а ще не менше 28 залишаються на місці події.

В той же час представник міністерства транспорту Індонезії розповів в ефірі місцевого телебачення, що може підтвердити інформацію лише про 20 загиблих у катастрофі.

Раніше повідомлялося, що до лікарень доправили 66 чоловік, які постраждали при краху літака. Але через те, що поранені відвозяться відразу до кількох лікувальних установ, точне число госпіталізованих встановити складно, повідомила місцева влада.

Якихось відомостей про долю членів австралійської делегації, що летіли літаком, що зазнав аврії, поки немає, передає CNN. На борту авіалайнера, що розбився, були дипломати і журналісти, що супроводжували голову МЗС Австралії, який здійснює візит до Індонезії. За словами прем`єр-міністра Австралії Джона Ховарда, на борту літака могли знаходитися до 10 його співвітчизників, включаючи членів делегації.

Boeing 737-400 індонезійської авіакомпанії Garuda, що виконував рейс з Джакарти до міста Джокьякарта на острові Ява, розбився в середу близько 07:00 за місцевим часом при посадці в аеропорту призначення. За невстановлених причин, авіалайнер виїхав за межі злітно-посадочної смуги і зажеврів. Кадри з місця події, показані в ефірі CNN, свідчать, що фюзеляж літака практично повністю знищений вогнем.

Лента.ру