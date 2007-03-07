Борис Єльцин загубив документи на землю вартістю 40 мільйонів

Колишній президент Росії Борис Єльцин заявив у міліцію про зникнення документів, що засвідчують його право володіння двома ділянками в Одинцовському районі Підмосков`я (знаменита Барвіха) загальною площею у 4 гектари. Орієнтовна вартість ділянок складає від 10 до 40 мільйонів доларів.

Безслідно зниклі папери розшукують співробітники московського ОВД «Крилатскоє». Цікаво, що історія зникнення документів, що підтверджують право власності Єльцина, супроводжується цілою купою нестиковок.

Почалося все з того, що рано вранці 5 березня у відділенні міліції з`явився 53-річний Олександр Московкін – директор дачного споживчого кооперативу «Калчуга», який займається орендою і продажем елітної нерухомості на Рублево-Успенському шосе, пише «Твой день». Чоловік пред`явив посвідчення, де значилося, що він є довіреною особою колишнього президента Росії Бориса Єльцина. І йому потрібно зареєструвати заяву про зникнення паперів з тим, щоб опісля мати змогу відновити їх.

Від імені Бориса Миколайовича Московкін повідомив, що «документи на право власності на дві земельні ділянки площею 3,75 гектара і 0,25 гектара втрачені за невідомих обставин», повідомляє «Комсомольська правда». У подробиці Олександр Московкин вдаватися не став. У відповідь на запитання ще раз зауважив, що обставини пригоди «не з`ясовані». У коментарі виданню Московкин заявив, що «документи Борис Миколайович втратив ще... минулого року».

«Володіючи цими документами, шахраї можуть підробити довіреність і просто перепродати цю землю іншим людям», - так для «КП» прокоментував ситуацію адвокат колегії адвокатів «Презумпція» Пилип Шишов.

Проте, судячи по діях пана Московкина у ОВД «Крилатскоє», спершу належить з`ясувати, про яких саме документах і на які ділянки взагалі йде мова.

Спочатку передбачалося, що йдеться про землі, виділені Борису Єльцину 5 квітня 1995 року головою адміністрації Одинцовського району. Тоді згідно ухвали № 653 президентові Росії передали у власність ділянку розміром 3,75 га, зайняту окремими деревами і чагарником, в районі селища Горки-10. Друга ділянка площею 0,25 га була виділена екс-президентові раніше, нагадує «Твій день».

Але в заяві Олександра Московкина явно видно, що цифру 3,75 га. згодом виправили на 0,75 га. Невже екс-президентові Росії загрожує небезпека не тільки від невідомих викрадачів документів?