Борис Єльцин загубив документи на землю вартістю 40 мільйонів
І згадав про це... через рік
|Борис Єльцин
Безслідно зниклі папери розшукують співробітники московського ОВД «Крилатскоє». Цікаво, що історія зникнення документів, що підтверджують право власності Єльцина, супроводжується цілою купою нестиковок.
Почалося все з того, що рано вранці 5 березня у відділенні міліції з`явився 53-річний Олександр Московкін – директор дачного споживчого кооперативу «Калчуга», який займається орендою і продажем елітної нерухомості на Рублево-Успенському шосе, пише «Твой день». Чоловік пред`явив посвідчення, де значилося, що він є довіреною особою колишнього президента Росії Бориса Єльцина. І йому потрібно зареєструвати заяву про зникнення паперів з тим, щоб опісля мати змогу відновити їх.
Від імені Бориса Миколайовича Московкін повідомив, що «документи на право власності на дві земельні ділянки площею 3,75 гектара і 0,25 гектара втрачені за невідомих обставин», повідомляє «Комсомольська правда». У подробиці Олександр Московкин вдаватися не став. У відповідь на запитання ще раз зауважив, що обставини пригоди «не з`ясовані». У коментарі виданню Московкин заявив, що «документи Борис Миколайович втратив ще... минулого року».
«Володіючи цими документами, шахраї можуть підробити довіреність і просто перепродати цю землю іншим людям», - так для «КП» прокоментував ситуацію адвокат колегії адвокатів «Презумпція» Пилип Шишов.
Проте, судячи по діях пана Московкина у ОВД «Крилатскоє», спершу належить з`ясувати, про яких саме документах і на які ділянки взагалі йде мова.
Спочатку передбачалося, що йдеться про землі, виділені Борису Єльцину 5 квітня 1995 року головою адміністрації Одинцовського району. Тоді згідно ухвали № 653 президентові Росії передали у власність ділянку розміром 3,75 га, зайняту окремими деревами і чагарником, в районі селища Горки-10. Друга ділянка площею 0,25 га була виділена екс-президентові раніше, нагадує «Твій день».
Але в заяві Олександра Московкина явно видно, що цифру 3,75 га. згодом виправили на 0,75 га. Невже екс-президентові Росії загрожує небезпека не тільки від невідомих викрадачів документів?
|Та сама заява із виправленою цифрою площі зімельної ділянки. Та витяг із постанови про виділення Борисоу Миколайовичу ділянки, у чотири рази більшої за вказану у заяві. Фото Твой день