Анонім назвав журналістам ім'я майбутнього голови розвідки США

Президент США Барак Обама планує призначити новим главою Національної розвідки США генерала ВПС США у відставці, заступника міністра оборони США у справах розвідки Джеймса Клаппера (James Clapper). Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

Нині колишній "тризірковий" генерал Джеймс Клаппер також має посаду керівника служби контррозвідки в адміністрації директора Національної розвідки США. Раніше він мав посади директора Національного агентства геопросторової розвідки та директора розвідувального агентства при міністерстві оборони США.

Посада директора Національної розвідки США, нагадує Лента.ру, звільнився після того, як його залишив адмірал Денніс Блер. Причинами його відставки називалися конфлікти Блера з адміністрацією президента, втрату довіри до нього в Білому домі і ряд провалів служби, серед яких розслідування інциденту із спробою теракту на борту американського лайнера в грудні 2009 року, а також розстріл військовим психіатром Нідалом Маліком Хасаном товаришів по службі на військовій базі Форт-Худ у Техасі в листопаді 2009 року та спробу теракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку.