У Польщі стартує президентська кампанія

З сьогоднішнього дня засоби масової інформації Польщі починають трансляцію передвиборчої агітації кандидатів на посаду президента країни.

До 24.00 18 червня в ефірі місцевих радіостанцій і телеканалів щодня демонструватимуться сюжети про кандидатів і їх плани на посаду голови держави.

За добу до виборів, 19 червня, в Польщі наступить "день тиші", повідомляє ІТАР-ТАРС.

На президентство претендують десять кандидатів. Передбачається, що основна боротьба розвернеться між представником правлячої партії "Громадянська платформа" Броніславом Коморовським і канидатом від партії "Закон і справедливість" Ярославом Качинським.