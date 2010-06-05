Учені виявили ознаки існування життя на супутнику Сатурна

Учені NASA виявили ознаки існування життя на супутнику планети Сатурн Титані.

Висновки про наявність примітивних видів біологічного життя на Титані зроблені на основі аналізу даних, одержаних з американського супутника «Кассіні», повідомляє «Газета.ру».

Згідно ними, ці «життєві форми дихають атмосферою цього найбільшого місяця Сатурну і споживають хімічні сполуки, що знаходяться на поверхні Титану, одержуючи тим самим необхідну енергію».

«Ми вважаємо, що водень, який знаходиться в атмосфері Титану, використовується біологічними формами аналогічно тому, як на Землі живі організми дихають киснем», - сказав один з дослідників Кріс МАККЕЙ. Він не виключив, що йдеться про абсолютно нову форму біологічного життя, повністю відмінну від земної.

Титан є другим за величиною супутником у Сонячній системі. Він був відкритий у 1655 році голландським астрономом Хрістіаном Гюйгенсом.

Діаметр Титану – 5152 км, що на 50% більше Місяця.