За кандидата у президенти Польщі Коморовського готові проголосувати 42%

За кандидата у президенти Польщі від правлячої партії "Громадянська платформа" Броніслава КОМОРОВСЬКОГО готові проголосувати 42% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить опитування MillwardBrown SMG/KRC, проведене на замовлення телеканалу TVN24.

Водночас лідера найбільшої опозиційної партії "Право та справедливість" Ярослава КАЧИНСЬКОГО підтримують 31% виборців.

Третє місце у рейтингу симпатій виборців зайняв лідер партії "Союз лівих демократів" Гжегож НАПЕРАЛЬСЬКИЙ, який на сьогодні може розраховувати на 6% голосів.

Свою підтримку анархісту Янушу КОРВІН-МІККЕ висловили 3% виборців.

При цьому у другому турі за Б.КОМОРОВСЬКОГО готові проголосувати 56% поляків, тоді як за Я.КАЧИНСЬКОГО - 35%.

Перший тур позачергових президентських виборів відбудеться у Польщі 20 червня, другий - 4 липня.

Чергові вибори глави Польської держави мали б відбутися восени цього року.