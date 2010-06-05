Обама визначився з кандидатурою шефа національної розвідки США

Президент США Барак ОБАМА запропонував на посаду глави національної розвідки США кандидатуру генерала Джеймса КЛЕППЕРА, передає РІА Новости.

"З сорокалітнім досвідом служіння Америці, Джим - один з найдосвідченіших і поважних професіоналів у сфері розвідки... Він володіє якостями, які я ціную у всіх своїх радниках: бажання говорити лідерам те, що вони повинні знати, навіть якщо це не те, що вони хотіли б чути", - зазначив президент, представляючи в суботу кандидатуру нового директора національної розвідки.

Дж.КЛЕППЕР з 2001 по 2006 рік очолював Національне агентство супутникової розвідки США, а перед тим - розвідуправління Міністерства оборони.

Місце директора національної розвідки, в підпорядкуванні якого знаходяться 16 розвідслужб країни, включаючи ЦРУ, звільнилося після того, як пішов у відставку Денніс БЛЕР. Експерти і ЗМІ запевняли, що відставка Д.БЛЕРА була вимушеною – Б.ОБАМА нібито втратив довіру до нього у зв`язку з цілою низкою провалів у сфері національної безпеки.

Президент США в своїй промові попросив сенат швидше затвердити кандидатуру Дж.КЛЕППЕРА.