Обама визначився з кандидатурою шефа національної розвідки США
Та просить сенат затвердити якнайшвидше
Президент США Барак ОБАМА запропонував на посаду глави національної розвідки США кандидатуру генерала Джеймса КЛЕППЕРА, передає РІА Новости.
"З сорокалітнім досвідом служіння Америці, Джим - один з найдосвідченіших і поважних професіоналів у сфері розвідки... Він володіє якостями, які я ціную у всіх своїх радниках: бажання говорити лідерам те, що вони повинні знати, навіть якщо це не те, що вони хотіли б чути", - зазначив президент, представляючи в суботу кандидатуру нового директора національної розвідки.
Дж.КЛЕППЕР з 2001 по 2006 рік очолював Національне агентство супутникової розвідки США, а перед тим - розвідуправління Міністерства оборони.
Місце директора національної розвідки, в підпорядкуванні якого знаходяться 16 розвідслужб країни, включаючи ЦРУ, звільнилося після того, як пішов у відставку Денніс БЛЕР. Експерти і ЗМІ запевняли, що відставка Д.БЛЕРА була вимушеною – Б.ОБАМА нібито втратив довіру до нього у зв`язку з цілою низкою провалів у сфері національної безпеки.
Президент США в своїй промові попросив сенат швидше затвердити кандидатуру Дж.КЛЕППЕРА.