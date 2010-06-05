У навчаннях Baltops 2010 беруть участь країни НАТО, Швеція і Росія

Більше 300 морських піхотинців США у суботу прибули до Естонії для участі в міжнародних навчаннях Baltops 2010 спільно з естонськими військовослужбовцями, ще близько 200 морських піхотинців вже перебували в країні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Головного штабу Сил оборони Естонії.

Естонська частина навчань Baltops пройде з 7 по 18 червня на центральному полігоні Сил оборони, на березі моря під Локса та в затоці Хара. Впродовж навчань вперше будуть відпрацьовані сценарії висадки союзників в Естонії.

Всього в навчаннях Baltops 2010, які також пройдуть на території Латвії, візьмуть участь близько 3 тисяч військовослужбовців із США, Бельгії, Естонії, Данії, Франції, Росії, Латвії, Великобританії, Литви, Німеччини і Швеції, а також 36 кораблів, два підводні човни і кілька десятків військових транспортних засобів.

З боку Естонії у навчаннях візьмуть участь бійці Скаутського батальйону, розвідрота воєнізованого ополчення Кайтселіїт ("Союз захисту"), кораблі ВМС Естонії Tasuja, Ugandi і Admiral Cowan.

В рамках навчань піхотинці ВМС США і бійці Скаутського батальйону об`єднаються і протягом двох тижнів відпрацьовуватимуть тактичні навички на центральному полігоні Сил оборони.

Водночас кораблі естонських ВМС і підрозділ мінних тральщиків НАТО проводитимуть спільні учення в акваторії затоки Хара. За необхідності проводитиметься знешкодження реальних вибухових пристроїв.

Кульмінація навчань запланована на 15 червня, коли на берег Локса буде висаджений десант, що складається з американських піхотинців і розведувального підрозділу Кайтселіїту.