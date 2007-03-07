Умови українських військових Афганістані будуть ”як в Іраку”

Український військовий лікар-анестезіолог в Афганістані отримуватиме грошове забезпечення у розмірі близько двох тисяч доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що відповідний указ про направлення миротворчого персоналу в Афганістан підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, і питання технічного забезпечення персоналу розглядав сьогодні на своєму засіданні Кабінет міністрів.

«Умови створені такі, як для персоналу в Іраку – прийнята відповідна постанова», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що український персонал перебуватиме у складі литовського контингенту в Афганістані, і умови перебування будуть створені спільно українською і литовською сторонами.

За словами міністра, 12-13 березня він перебуватиме у Вільнюсі, де передбачено підписання відповідних угод з міністром оборони Литви.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що на засіданні Кабміну розглядалось питання організації призову до всіх силових структур. Заплановано призвати через військкомати близько 29 тис. 900 осіб, і на буде виділено три млн. грн. А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що Президент підписав відповідний указ про призов на військову строкову службу.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській республіці Афганістан”.

Згідно з указом, до Афганістану направляється миротворчий персонал із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України загальною чисельністю до 10 осіб.