Ющенко: чим краща індивідуальна система безпеки, тим вища безпека континенту

Україна вітає початок міждержавних консультацій з питання розміщення в Європі американської системи протиракетної оборони.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Плоцьку Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання стосовно розташування елементів системи ПРО США на території Польщі.

Президент відзначив надзвичайну важливість міжнародного діалогу, донесення до громадськості якомога чіткішої та повної інформації на цю тему. «Україна вітає всі кроки, які сьогодні розпочинаються в частині організації взаємних консультацій. Консультацій, які будуть проведені з групою країн, в тому числі, і з Україною з даного питання», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав позицію України з цього питання про те, що розширення оборонного компоненту безпекової політики є напрямком, який відповідає інтересам європейської колективної безпеки. За словами В.ЮЩЕНКА, чим кращою буде індивідуальна система безпеки, тим вищий показник безпеки континенту. «Чим більше в наших відносинах формується проектів оборонного характеру, тим пропорційно знижується загроза іншого ризику – стратегічного нападу», – підкреслив він. Саме з цього фундаментального принципу виходить Україна як учасник угоди по ПРО, зауважив глава держави.

Ще одним важливим елементом позиції України в цьому питанні Президент назвав повагу до країн, які мають право на рішення щодо розміщення або нерозміщення ПРО на своїй території. «Це право ми повинні цінувати і поважати», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.