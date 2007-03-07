Британський парламент втратив історичний колорит

Депутати Палати громад британського парламенту проголосували за реформу верхньої палати - Палати лордів. Із запропонованих урядом сімох варіантів співвідношення між членами Палати, що призначаються і обираються, депутати вибрали варіант стовідсоткового виборного принципу формування Палати лордів. За це рішення проголосувало 357 депутатів, проти - 224.

"Це рішення - історичний крок вперед", - заявив після голосування лідер фракції лейбористів у Палаті громад Джек Стро.

Досі члени верхньої палати парламенту не обиралися зовсім. Всі вони довічно призначалися прем`єр-міністром на підставі заслуг і досягнень перед державою, за винятком 92 спадкових лордів, які зберегли свої місця в парламенті після реформи 1999 року.

Тоді право засідати в Палаті лордів втратили понад 900 спадкових перів і баронес, оскільки вони часто нехтували своїми конституційними обов`язками, а розмір Палати був неймовірно роздутий.

Голосування проводилося так, щоб в результаті дійти одного варіанту: спочатку послідовно "відкидалися" найменше популярні варіанти, голоси перерозподілялися по варіантах, що залишилися, і врешті залишився один варіант, найбільш прийнятний для всіх.

Питання про необхідність реформування Палати лордів знову почало активно обговорюватися навесні 2006 року, коли з`ясувалося, що, принаймні, четверо кандидатів на місця депутатів верхньої палати британського парламенту внесли незадекларовані великі суми до фонду Лейбористської партії.

РІА "Новости"