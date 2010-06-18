Китай боїться, що Киргизія стане осередком ісламістів

Китай занепокоєний тим, що обстановка в Киргизії може дестабілізуватися, пише Le Figaro.

Видання зауважує, що близько 250 тис. уйгурів – народності, де сповідують іслам, - живуть у Киргизії, і китайська влада непокоїться, що ця країна, занурена в політичний хаос і послаблена кривавим конфліктом, може стати осередком ісламських терористів.

«Монополії Росії на економічні відносини з середньоазіатськими країнами більше не існує, - наводить текст статті Газета.ру. – Нещодавно китайський президент уклав угоди з Казахстаном про будівництво газопроводу, а з Узбекистаном – про придбання урану і природного газу. А наприкінці минулого року відбулась урочиста інавгурація газопроводу з Туркменістану до Китаю».