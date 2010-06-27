Помер перший пострадянський президент Литви

Колишній прем`єр-міністр і президент Литовської Республіки Альгірдас Бразаускас помер у суботу, 26 червня, на 78-му році життя. У Соціал-демократичній партії Литви журналістам підтвердили, що екс-президент і прем`єр помер у своєму будинку у Вільнюсі після тривалої хвороби.

Альгірдас Бразаускас народився 22 вересня 1932 року. За освітою інженер-гідротехнік, працював у будівництві, був міністром промисловості будматеріалів, понад десять років (1967-1977) заступник голови Держплану Литви, стільки ж (1977-1987) секретар ЦК Компартії Литви і (1988-1989) її перший секретар. На цій посаді ініціював відділення республіканської Компартії від КПРС і трансформації її в Демократичну партію праці Литви.

1992 року був обраний головою Сейму, а наступного року став першим пострадянським президентом Литовської Республіки.

1998 року Бразаускас не став балотуватися на другий термін, але в 2001-му був затверджений на посаду прем`єр-міністра, яку займав до літа 2006 року.