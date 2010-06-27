У Південній Азії потрібна поліція за зразком Інтерполу

Пакистан запропонував створити, за зразком Інтерполу, міжнародну поліцейську структуру для Асоціації регіональної співпраці Південної Азії (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC) , повідомляють у суботу пакистанські телеканали з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Рехмана Маліка.

Малік виступив з такою пропозицією на конференції голів МВС країн-членів СААРК. До цієї організації входять Афганістан, Бангладеш, Бутан, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан і Шрі-Ланка.

"Поліція СААРК має сприяти обміну інформацією в рамках регіону", - цитують пакистанські телеканали слова Маліка, сказані на конференції.

Учасники зустрічі погодилися продумати пропозицію Пакистану щодо створення спільної правоохоронної структури. Крім того, на конференції були схвалені ряд спільних декларацій, зокрема про боротьбу з тероризмом, виробництвом і контрабандою наркотиків, торгівлею людьми, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційні джерела.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Індії Паланіаппан Чидамбарам у своєму виступі закликав до ефективної міжнародної співпраці з метою протистояння терористичній загрозі, яка, за його словами, "залишається головною загрозою для всього регіону". Участь голови індійського МВС у конференції в Ісламабаді стала однією з головних подій зустрічі. Чидамбарам - перший керівник МВС Індії, який офіційно відвідав Ісламабад за останні кілька десятиліть.