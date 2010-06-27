У Торонто відкрився саміт G20

У Торонто вечері всуботу офіційно стартував саміт G20.

Після закінчення урочистого прийому, який вів прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер, було оголошено про початок саміту, і лідери країн "двадцятки" розпочали пеговори.

Саміт триватиме два дні. Ключові теми обговорюватимуться в другий день саміту. Серед основних тим: боротьба з наслідками світової економічної кризи, фінансове регулювання, ряд міжнародно-політичних питань.

G20 (офіційно Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) - формат міжнародних нарад міністрів фінансів і голів центральних банків, які представляють 19 найбільших національних економік (Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія) і Європейський союз (ЄС). У G20 представлені 90% світового валового національного продукту, 80% світової торгівлі і дві третини населення світу.