Японія пропонує запрошувати Китай на зустрічі G8

Японія запропонувала запрошувати Китай на зустрічі G8. Таку думку висловив новий японський прем`єр-міністр Наото Кан. За його словами, періодично необхідно надсилати запрошення офіційному Пекіну для участі в зустрічах "вісімки".

Свою пропозицію Н.Кан висловив на закритому обіді лідерів країн G8.

Прес-секретар прем’єра пояснив журналістам, що такий жест може сприяти тому, що китайська сторона "відчувала б більшу відповідальність за те, що відбувається в світі", передає Associated Press.