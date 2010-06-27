У Кишиневі встановили камінь «У пам'ять жертв радянської окупації»

На центральній площі Кишинева встановлено меморіальний камінь «У пам`ять жертв радянської окупації і тоталітарного комуністичного режиму».

Як повідомляв УНІАН, 24 червня президент Молдови Міхай ГІМПУ підписав указ про оголошення 28 червня «Днем радянської окупації».

Згідно з документом, цього дня по всій країні мають пройти траурні заходи і бути приспущені прапори, на центральній площі Кишинева встановлений пам`ятник жертвам радянської окупації. У цьому указі міститься також вимога до Росії негайно вивести свої війська з Придністров’я.

28 червня 1940 року Червона Армія ввійшла до Бессарабії, повернувши її в кордони Росії 1918 р. Нинішня влада Молдови розцінює цю дату, як анексію з боку СРСР. За радянських часів 28 червня відзначали як звільнення Бессарабії і Кишинева від бояро-румунської окупації та возз`єднання з Радянською Батьківщиною.