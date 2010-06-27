У Грузії демонтовано ще один пам'ятник Сталіну

У Грузії за останній тиждень демонтовано вже другий пам`ятник Сталіну, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Це сталося минулої ночі в невеликому місті Ткібулі на заході країни.

Як заявили місцеві керівники, це зроблено у зв`язку із загальною реконструкцією центру міста.

Раніше, в ніч на 25 червня, був демонтований пам`ятник Сталіну на його батьківщині - в місті Горі поблизу Південної Осетії. Проте із заяв влади Ткібулі випливає, що рішення про демонтаж місцевого пам`ятника не пов`язане з аналогічним рішенням адміністрації Горі, де пам`ятник перенесли з центральної площі на територію будинку-музею Сталіна.

Багато жителів міста були проти демонтажу монумента, пише Лента.ру. Противників демонтажу підтримав Едуард Шеварднадзе. Водночас багато громадян Грузії давно закликали прибрати цей пам`ятник. Ці заклики почастішали після збройного конфлікту в Південній Осетії в серпні 2008 року.