Українських моряків затримали з кораблем зброї

Судно Aegean Glory, що належить, за різними даними, Панамі або острівній державі Сент-Вінсент і Гренадіни, затримано поблизу індійської гавані Даймонд. Судно прямувало до Калькутти для заправки паливом з Читтагонга (Бангладеш), повідомляє Морський Бюлетень з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням, екіпаж судна складається з 23 осіб, серед яких - громадяни Греції, Румунії і України.

За даними ЗМІ, судно затримане за наявність на борту військової техніки, яка нібито призначена для доставки до Карачі, Пакистан. «Вантаж загальною вагою 551 тонна включає димові чи то бомби, чи то гранати, зенітні гармати і ракетні пускові установки», мовиться в повідомленні.

27 травня судно вийшло з Монровії (Ліберія), 4 червня прибуло до Порт Луї (Маврикій), потім пішло на Читтагонг.

Капітан судна, який є громадянином Греції, при повідомленні властей про захід до Калькутти для бункерування повідомив про зброю на борту, проте агент судна спочатку такої інформації не давав, влада звернула на це увагу, і в результаті судно затримане.

На кінець 2009 року екіпаж судна Aegean Glory складався з 19 осіб - громадян Греції, Румунії і України, останніх було 12.

Судно Aegean Glory, дедвейтом 5482 тонни, побудоване у 1978 році, прапор Сент-Вінсент, оператор Melody Shipping Co. Пірей.