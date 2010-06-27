Киргизька влада переконалася, що вона законна

Глава тимчасового уряду Киргизії Роза ОТУНБАЄВА оголосила про ухвалення в неділю на референдумі нової конституції і легітимізації нової влади, яка повалила в квітні президента Курманбека БАКІЄВА.

"Ми сьогодні прийняли нову конституцію. Референдум відбувся, незважаючи на труднощі і запеклий опір супротивників новій конституції. Тим самим народ поставив масну крапку на епосі авторитарного правління двох сімейних кланів - Акаєвих і Бакієвих", - цитує Р.ОТУНБАЄВУ РІА "Новости".

"Ми увійшли до правового поля, я сьогодні одержую повноваження президента перехідного періоду і також керуватиму урядом", - заявила вона.