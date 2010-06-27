Чотири балканські країни створять "міні-Шенген"
21:12, 27 червня 2010Світ
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Так назвав рішення президент Косова
Лідери Албанії, Македонії, Чорногорії і Косова заявили про намір створити зону безперешкодного в`їзду і виїзду між своїми територіями.
Відповідне рішення було ухвалене на зустрічі в місті Прізрен у Косовому – вже третій за останні два роки, повідомляє «Радіо Свобода».
«Йдеться про так званий міні-Шенген», - відзначив президент Косова Фатмір СЕЙДІУ, маючи на увазі відсутність прикордонного контролю між 25 країнами - членами Євросоюзу.
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