Чотири балканські країни створять "міні-Шенген"

Лідери Албанії, Македонії, Чорногорії і Косова заявили про намір створити зону безперешкодного в`їзду і виїзду між своїми територіями.

Відповідне рішення було ухвалене на зустрічі в місті Прізрен у Косовому – вже третій за останні два роки, повідомляє «Радіо Свобода».

«Йдеться про так званий міні-Шенген», - відзначив президент Косова Фатмір СЕЙДІУ, маючи на увазі відсутність прикордонного контролю між 25 країнами - членами Євросоюзу.