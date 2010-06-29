Німеччина відмовилася перевіряти IQ іммігрантів

Сьогодні, 29 червня, агентство Reuters повідомило, що уряд Німеччини відхилив законопроект про введення обов`язкового для іммігрантів тесту на визначення рівня інтелекту, пише Комерсант-Україна.

Раніше Петер Трапп, член Союзу Християнських демократів, заявив, що вважає подібне тестування необхідним. Більшість же його колег, навіть члени ХДС, вважали за краще не коментувати дану заяву.

Ряд німецьких політиків вважає, що останнім часом освітній рівень мігрантів падає і це може позначитися на загальному інтелектуальному рівні населення.