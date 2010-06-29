На кордоні США і Канади зник літак

Американська влада розшукує легкомоторний літак, що зник на кордоні штату Монтана і Канади. На борту були четверо людей, зокрема двоє журналістів, повідомляє РІА новості з посиланням на Ассошиейтед Прес. Літак 1968 Piper вилетів в неділю вдень з аеропорту міста Каліспелл, серед його пасажирів були журналістки місцевої газети Daily Inter Lake. Одна з них - Ерика Хойфер за десять хвилин після зльоту відновила свою сторіночку в соціальній мережі Facebook, залишивши повідомлення: "Ми летимо в парк, а потім збираємося влаштувати барбекю". За даними агентства, метою туристів був Національний парк Глейшер, розташований на сході канадської провінції Британська Колумбія, що відрізняється складним гірським рельєфом. На радіозв`язок з диспетчером аеропорту Каліспелла пілот 1968 Piper останній раз вийшов через 40 хвилин після початку польоту.