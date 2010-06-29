У США заарештували 10 російських шпигунів

У США за підозрою в шпигунстві на користь Росії заарештовано 10 чоловік.

Як повідомляє Euronews, американські власті пред`явили їм звинувачення у двох справах, пов`язаних із здійсненням незаконних розвідоперацій на території США.

За даними американського Міністерства юстиції, 8 з 10 – російські агенти, що працювали під прикриттям, інші причетні до дій російських спецслужб. Вони були затримані в Бостоні, Нью-Йорку, Вашингтоні і Арлінгтоні. Ще один підозрюваний оголошений у розшук.

Арешти були проведені всього через кілька днів після візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в США. Президент Сполучених Штатів Барак ОБАМА назвав тоді свого російського колегу надійним партнером і говорив про відновлення відносин між двома країнами. Скандал, що розгорається, загрожує ці відносини затьмарити.

За словами американської влади, арешти стали «результатом багаторічного розслідування», яке вели ФБР, прокуратура Південного округу Нью-Йорка і відділ контррозвідки Управління національної безпеки. 9 затриманих підозрюються також у відмиванні грошей.