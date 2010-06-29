Москва вимагає від Вашингтона пояснень у справі російських шпигунів

Москва вимагає від Вашингтона офіційних роз`яснень з приводу арешту у США групи людей, звинувачених у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву, яку зробив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ під час прес-конференції, що відбулася після переговорів з главою МЗС Ізраїлю Авігдором ЛІБЕРМАНОМ.

За словами С.ЛАВРОВА, російській стороні поки не зрозуміло, про що йде мова.

При цьому глава МЗС РФ відзначив, що "момент, коли це було зроблено, обрано особливо витончено". Журналісти припускають, що С.ЛАВРОВ мав на увазі нещодавній візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до США, під час якого глава держави зустрівся зі своїм американським колегою Бараком ОБАМОЮ.

Повідомлення про арешт у США десяти співробітників іноземної розвідки з`явилося 28 червня. При цьому наголошувалося, що вісьмох з них було затримано ще у неділю, 27 червня. Представники американських спецслужб стверджують, що ймовірні шпигуни працювали на Службу зовнішньої розвідки РФ. Їх вдалося заарештувати у результаті багаторічної спецоперації, яку проводили співробітники ФБР і контррозвідки.

Перші слухання у справі ймовірних шпигунів відбулися 28 червня одразу у кількох американських містах. Перед судом постали Сінтія і Річард МЕРФІ (Richard Murphy, Cynthia Murphy), Віки ПЕЛАЕС (Vicky Pelaez), Хуан ЛАСАРО (Juan Lazaro), Анна ЧЕПМЕН (Anna Chapman), Майкл ЗОТТОЛІ (Michael Zottoli), Патрисія МІЛЛЗ (Patricia Mills), Дональд ХОВАРД ХІТФІЛД (Donald Howard Heathfield), Трейси ЛІ ЕНН ФОУЛІ (Tracey Lee Ann Foley) і Міхаїл СЕМЕНКО (Mikhail Semenko). Затриманим було відмовлено у звільненні під заставу.

Щодо усіх них висунуто звинувачення у незаконній співпраці з іноземним урядом. Крім того, майже всіх арештованих (за однією з версій - окрім А.ЧЕПМЕН і М.СЕМЕНКА, за іншою - окрім Р.МЕРФІ) обвинувачують у відмиванні грошей. Якщо ймовірних "російських шпигунів" визнають за винних у першій справі, їм загрожує до п`яти років ув`язнення. Максимальне покарання у другій справі може становити до 20 років позбавлення волі.

Усього у справі "російських шпигунів" проходять одинадцять осіб. Одного з підозрюваних - Крістофера Р.МЕТСОСА (Christopher R. Metsos) - затримати не вдалося. Проти нього було висунуто звинувачення заочно. Передбачається, що на даний час К.Р.МЕТСОС переховується.

За версією слідства, всі заарештовані довгий час проживали на території США; всі вони добре знають англійську мову. Багато хто з них жив під виглядом подружніх пар. Затримати підозрюваних вдалося після того, як контррозвідка США перехопила кілька адресованих їм повідомлень, які нібито виходили з Москви.

При цьому не уточнюється, яку саме інформацію вдалося одержати ймовірним шпигунам. За деякими даними, обвинувачені встановили контакт з якимсь політиком з Нью-Йорка, високопосадовцем і ученим-ядерником.

Російське посольство у Вашингтоні коментувати заяви про арешт так званих "російських шпигунів" відмовилося у зв`язку з недостатньою інформацією. Пізніше у Департаменті інформації і преси МЗС РФ заявили, що вивчають ситуацію, що склалася. У міністерстві також відзначили, що "зі США надходить суперечлива інформація".