Обрано Президента Угорщини

Партія ФІДЕС провела свого кандидата

В Угорщині депутати Національних зборів (парламенту) обрали нового президента країни - ним став спікер Пал ШМІТТ. Новий глава держави змінить на вищому посту Ласло ШОЙОМА, чий п`ятирічний мандат закінчується у серпні, повідомляє радіо «Свобода». Кандидатура 68-річного П.ШМІТТА була запропонована правоцентристською партією ФІДЕС. За нового Президента Угорщини проголосували більше двох третин депутатів. Іншим претендентом був Андраш БАЛОГ, висунутий опозиційною Соціалістичною партією. Він набрав 59 голосів - за кількістю депутатів-соціалістів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter