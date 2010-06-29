Обрано Президента Угорщини
19:33, 29 червня 2010Світ
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Партія ФІДЕС провела свого кандидата
В Угорщині депутати Національних зборів (парламенту) обрали нового президента країни - ним став спікер Пал ШМІТТ.
Новий глава держави змінить на вищому посту Ласло ШОЙОМА, чий п`ятирічний мандат закінчується у серпні, повідомляє радіо «Свобода».
Кандидатура 68-річного П.ШМІТТА була запропонована правоцентристською партією ФІДЕС. За нового Президента Угорщини проголосували більше двох третин депутатів.
Іншим претендентом був Андраш БАЛОГ, висунутий опозиційною Соціалістичною партією. Він набрав 59 голосів - за кількістю депутатів-соціалістів.
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