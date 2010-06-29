Лимонов: Росія втомилася від Путіна

Російський опозиціонер і письменник Едуард ЛИМОНОВ очікує на початок осені посилення хвилі виступів проти російської влади.

Таку думку він висловив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ.

«На початок осені можна чекати хвилі виступів і прямих зіткнень. Розпочнеться все це, на мою думку, на Тріумфальній (площі Москви), в одне з 31-х чисел. Влада перегне палицю в жорстокості, міліція «наламає дров» і як результат - викличе небувале обурення», - сказав Е.ЛИМОНОВ.

Він переконаний, що боротьба політичної опозиції і просто громадян у Росії за свої права посилюється. «Росія прокидається від байдужого сну. У суспільства виникла також втома від довгого господарювання Володимира ПУТІНА, а зараз тандему, в країні. Влада, зачекавши трохи, з 31 травня перейшла до жорсткого придушення виступів проти неї», - підкреслив він.

Коментуючи вчорашній мітинг з вимогою відставки мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, він підкреслив, що до московського градоначальника безліч претензій.

«До того ж, і манера його все більше дратує москвичів: він став зарозумілий, а московський уряд застосовує жорсткі заходи до протестів усередині Москви все частіше. Минула популярність Ю.ЛУЖКОВА розсівається щодня. Суспільство звинувачує його в заступництві бізнесу власної дружини, та і в багатьох інших гріхах», - сказав Е.ЛИМОНОВ.

На його думку, надмірна жорстокість російських міліціонерів пояснюється виключно відповідним наказом міліційного начальства.

«Ті ж міліціонери з 2-го особливого полку, що розгонили мітинг 31 травня на Тріумфальній, приміром, були більш-менш коректні 31 січня і 31 березня. Тому що був інший наказ - бути коректними. Я не бачив наказу щодо «Дня гніву», але вважаю, він був таким же, як і стосовно 31 травня на Тріумфальній – «брати жорстко», - сказав Е.ЛИМОНОВ.

Він вважає, що, розганяючи акції опозиціонерів, влада боїться «потенційних натовпів, тисяч, які прийдуть слідом за сьогоднішніми сотнями». «На Тріумфальній так і вийшло: рік тому розпочали із сотень, а 31 травня вийшли вже дві тисячі», - підкреслив він.

Е.ЛИМОНОВ також зазначив, що мітинг 31 липня на Тріумфальній площі в Москві відбудеться, і надалі ця традиція ніколи не перерветься. «У нас вийшло створити традицію. І ми вирвемо із зубів влади свободу мітингів, а потім і всі інші свободи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в центрі Москви були затримані десятки опозиціонерів, які вимагали відставки Ю.ЛУЖКОВА. Серед затриманих - координатор "Лівого фронту" Сергій УДАЛЬЦОВ і лідер руху "За права людини" Лев ПОНОМАРЬОВ.