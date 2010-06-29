Путін: шпигунський скандал не вплине на відносини Росії і США

Голова уряду РФ Володимир Путін має надію, що шпигунський скандал не вплине на відносини Росії і США. Таку думку він висловив під час зустрічі з колишнім президентом США Біллом Клінтоном.

Прем`єр жартома зауважив, що Б.Клінтон обрав правильний час для візиту до Москви, оскільки в США зараз "поліція розгулялася, людей до в`язниць садять".

"Я розраховую, що позитиву (у відносинах Росії і США), набраному останнім часом, це не завдасть шкоди. Ми сподіваємося, що люди, які дорожать російсько-американськими відносинами, це розуміють", - сказав В.Путін. На його думку, відносини між двома країнами, особливо в економічній сфері, "в цілому непогано розвиваються".

Сьогодні Міністерство юстиції США оголосило про арешт 10 осіб, які, за твердженням відомства, є російськими розвідниками, що працювали в США нелегально. Справа перебуває на розгляді в окружному суді в південному окрузі Нью-Йорка.

У Міністерстві закордонних справ РФ називають заяву необгрунтованою. Про це сказано в переданій УНІАН заяві Департаменту інформації і друку МЗС РФ.

«На наш погляд, такі дії ні на чому не базуються і переслідують непристойні цілі. Нам незрозумілі причини, що спонукали американське Міністерство юстиції виступити з публічною заявою в дусі «шпигунських пристрастей» часів «холодної війни». Зазначимо лише, що подібна інформація не раз мала місце в минулому, коли наші відносини були на підйомі», - йдеться в заяві МЗС РФ.

Наголошується, що в будь-якому разі, гідне глибокого жалю, що все це відбувається на тлі оголошеного самою ж Адміністрацією США «перезавантаження» в російсько-американських відносинах.