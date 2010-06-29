У Ризі відзначать річницю вступу нацистських військ

Ризький адміністративний суд відмінив заборону мерії на проведення 1-го липня ходи на честь 69-ї річниці вступу нацистських військ до Латвії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, заявка на проведення ходи від Музею окупації до Пам`ятника свободи з подальшим покладанням там квітів на честь 69-ї річниці вступу гітлерівських військ до столиці Латвії надійшла від двох жителів, один з яких востаннє затримувався поліцією в день пам`яті Латиського легіону (16 березня) за антисемітські плакати, а другий, лідер профашистської організації "Перконкрустс", був судимий за спробу підірвати пам`ятник радянським воїнам.

Ризька мерія захід не дозволила, мотивуючи це тим, що його організатори пропагують заборонену ідеологію і розпалення міжнаціональної ворожнечі. Проте ризький адміністративний суд це рішення відмінив. 1 липня в ході, організованій групою латвійських націоналістів, планують взяти участь близько 30 осіб. На думку організаторів акції, нацистські війська звільнили Ригу від радянської окупації.