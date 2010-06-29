Лукашенко: Росія може втратити Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що останній "газовий" конфлікт між Росією і Білоруссю призвів до того, що прихильників інтеграції Москви і Мінська серед жителів країни стає менше.

"Білоруси починають ставитися до найближчої для нас країни - Росії - з настороженістю, чекаючи від неї найнеочікуваніших ударів", - зазначається в листі білоруського лідера держсекретареві Союзної держави РФ і Білорусії Павлу Бородіну, витяги з якого поширила у вівторок прес-служба Союзної держави.

Бородін, коментуючи лист білоруського президента, повідомляє РІА "Новости", висловив надію, що надалі суперечки господарюючих суб`єктів не виходитимуть в політичну площину, а "газова проблема" знайде своє адекватне розв’язання і не стане перешкодою для розвитку інтеграційних процесів в рамках Союзної держави.

Того ж дня в інтерв`ю американській телекомпанії CNN Олександр Лукашенко заявив, що Росія може "втратити" Білорусь, якщо виявиться, що недавній газовий конфлікт є "офіційним курсом керівництва Росії".

Лукашенко переконаний в здатності Білорусії динамічно розвиватися і в умовах погіршення білорусько-російських відносин: "Ми не загинемо, я спокійно дивлюся на майбутнє своєї країни, свого народу". Проте, коментуючи 60-процентне скорочення постачань газу до Білорусі, Лукашенко сказав, що така політика Кремля призведе "до дуже поганих наслідків, і, перш за все, для самої Російської Федерації".

При цьому білоруський президент висловив надію, що подібна політика не буде офіційно визнаним курсом Росії в майбутньому.