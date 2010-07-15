Сьогодні виповнюється 600 років від дня Грюнвальдської битви

Головні офіційні події з нагоди святкування 600-річчя Грюнвальдської битви за участю обраного президента Польщі Броніслава Коморовського і зарубіжних гостей відбудуться в Польщі у четвер, повідомив РІА ”Новости” представник прес-служби канцелярії польського президента.

Президент Литви Даля Грібаускайте, яка 14 липня перебувала в Кракові, взяла участь у початку святкування.

Як повідомили ІА REGNUM у прес-службі глави Литви, за словами Грібаускайте, події 1410 року засвідчили вміння різних народів об`єднатися перед спільним ворогом.

"Тут, біля величного пам`ятника на честь Грюнвальдської битви, від імені литовського народу я вітаю братський польський народ з 600-річчям нашої великої перемоги. Ця перемога знаменна для обох народів. Разом ми перемогли. Наші народи не один раз боролися пліч-о-пліч проти спільного ворога, а гіркоту поразки пізнавали тоді, коли боролися поодинці", - говорила Грібаускайте.

Грюнвальдська битва 15 липня 1410 року - вирішальна битва між Польщею, Великим князівством Литовським і Руським (карта), з одного боку, і Тевтонським Орденом - з іншого". Битва, яка закінчилася повним розгромом військ лицарів Тевтонського Ордена. За даними білоруських історичних джерел, у війську Великого князівства литовського було 28 полків з нині білоруських земель і 8 полків з українських земель, в т.ч. з Галичини, Поділля, з Києва, Кременця, Стародуба, Луцька, Володимира.