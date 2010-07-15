Експерти: Газпром намагається послабити позиції Nabucco

Газпром намагається послабити позиції Nabucco, зробивши пропозицію німецькій RWE ввійти до проекту "Південний потік", вважають опитані РосБізнесКонсалтингом експерти газового ринку.

Газпром явно прагне послабити конкурентний проект, говорить аналітик ІК "Арбат Капітал" Віталій Громадін. "Боротьба вийшла на фінішну пряму. Вже цього літа очікувалося підписання контрактів на постачання газу з Азербайджаном і Туркменістаном для Nabucco, але цього ще не сталося. Нещодавно RWE підписала угоду з Туркменією про закупівлю газу, а Туреччина - з Азербайджаном. Можливо, це якось пов`язано з тим, що Газпром зробив відповідну пропозицію. RWE є найактивнішим акціонером Nabucco. І якщо компанія погодиться на пропозицію Газпрому, то "Південний потік" завдасть своєму конкурентові вагомої шкоди", - вважає експерт.

Інший аналітик "Арбат Капіталу" Олексій Голубович також вважає, що ймовірність входження німецької компанії в "Південний потік" є великою. Чи вийде у такому разі компанія з проекту Nabucco, залежатиме від того, як рухатиметься цей проект до реалізації. Якщо його перспективність не підтвердиться, цілком можливо, що RWE з нього вийде.

Натомість аналітик ГК "Брокеркредитсервіс" Андрій Поліщук вважає, що для RWE все-таки пріоритетніший Nabucco. "Європа все одно будуватиме цей газопровід. Швидше за все, RWE не погодиться ввійти до "Південного потоку", або ж увійде з мінімальним пакетом. Від Nabucco вони не відмовляться у будь-якому разі, оскільки проект має на меті скоротити залежність Європи від постачань російського газу", - вважає експерт.

Нещодавно стало відомо про телефонну розмову заступника голови правління Газпрому Олександра Медведєва з керівництвом RWE. За інформацією зарубіжних ЗМІ, Газпром зробив німецькій компанії пропозицію ввійти до складу акціонерів "Південного потоку". Джерела в Газпромі запевняють, що розмова була ініційована німецькою компанією, в RWE твердять протилежне. 14 липня стало відомо про те, що RWE підтвердила отримання пропозиції від Газпрому.