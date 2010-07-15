У Білорусі дедалі менше охочих возз’єднатися з Росією (опитування)

За вступ Білорусі до складу Росії на гіпотетичному референдумі готові проголосувати лише 29% білорусів.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних досліджень Білорусі, передає Reuters.

Проти об`єднання Білорусі з Росією висловилися 48,6% білорусів. Ще на початку 2000-х років за об`єднання готові були проголосувати більше половини громадян.

При цьому кількість прихильників вступу Білорусі до Євросоюзу становить 36,4%.

Соціологи зазначають, що опитування було проведене до гострого газового конфлікту (наприкінці червня), під час якого вперше з 2004 року Росія різко зменшила поставки газу до Білорусі. "Однак чинників, що діють у бік зниження проросійських симпатій, було б у надлишку і без цього", - зазначається у коментарі соціологічного центру.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО в інтерв`ю американській телекомпанії CNN заявив, що нещодавній газовий конфлікт між Москвою і Мінськом може призвести до істотного погіршення відносин між двома країнами.