Польський запис "чорних скриньок" з літака Качинського вийшов довшим

Польські експерти планують завершити розшифровку записів розмов пілотів літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився 10 квітня під Смоленськом, до листопада цього року.

Про це повідомив сьогодні генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ.

Він сказав, що польським експертам вдалося розшифрувати на понад десяток слів більше, ніж містить стенограма російських експертів, котра була оприлюднена на початку минулого місяця.

„Дійсно, Інститутові (який досліджує записи) вдалося розшифрувати більше, ніж те, що було оприлюднено. Не хочу говорити про деталі, поки не будуть завершені роботи, а завершені вони будуть у вересні-жовтні”, - сказав він в інтерв’ю радіостанції RMF FM.

Генпрокурор сказав, що ця розшифровка також буде оприлюднена.

Він додав, що польські експерти перевірять, чи записи „чорних скриньок”, копії яких передали російська сторона у червні, не були змонтовані.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні польські ЗМІ з посиланням на власні джерела поінформували, що спеціалістам Краківського інституту судових експертиз вдалося розшифрувати кілька нових фраз.

Серед них, за даними TVN24, нібито слова командира екіпажу Аркадіуша Протасюка, який начебто сказав: „Якщо не посаджу машину, то мене вб’є (вб’ють)».

Довідка УНІАН. На початку червня контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія передала Польщі копію розшифрованих стенограм, яку поляки одразу оприлюднили, та копії записів "чорних скриньок", які зараз розшифровуються польськими експертами.

МАК, котрий в травні оприлюднив попередній рапорт про причини катастрофи, опосередковано назвав причиною Смоленської трагедії помилку пілотів, котрі спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Представники МАК та низка експертів у Польщі вважають, що пілоти могли вирішити спробувати посадити машину під тиском високопосадовців на борту.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильно подані екіпажу дані диспетчером Смоленського аеродрому.