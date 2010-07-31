Німеччина запропонувала Росії допомогу у зв'язку з пожежами

Німеччина запропонувала Росії допомогу в ліквідації наслідків лісових пожеж, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Посол ФРН у Москві за дорученням міністра закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле зв`язався з російським Міністерством закордонних справ і запропонував допомогу. Зокрема, Німеччина готова надати медичні послуги постраждалим, допомогти в будівництві тимчасового житла і забезпечити населення питною водою.

За даними МНС Росії, на території РФ зареєстровано 61 велику лісову пожежу на загальній площі 65 тисяч 177 гектарів. Всього за добу в країні утворилося 787 вогнищ лісових пожеж, з них загасили 387, продовжують діяти 400 пожеж на загальній площі близько 121,5 тисяч гектарів. Крім того, МНС нині фіксує 18 торф`яних пожеж, десять з яких - в Центральному федеральному окрузі.

28 людей стали жертвами пожеж з початку масових займань у лісовому фонді, згоріли сотні будинків. Пожежі загрожують на сьогодні 200 населених пунктів.