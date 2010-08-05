Літаки з Італії летять гасити пожежі в Росії

Два спеціальні італійські літаки, призначені для гасіння лісових пожеж, у четвер прибудуть до Москви для надання допомоги в боротьбі з вогнем, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на агентство Цивільної оборони Італії.

Відрядити спецлітаки до Росії дав розпорядження прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Літаки зроблять проміжну посадку в Угорщині і в четвер прибудуть до Москви, де будуть надані в розпорядження російської влади.

До Москви також прямують п`ять екіпажів і група техніків. Літак Canadair - CL415 здатний скинути в зону пожежі відразу 6 тонн води, на "перезарядку" потрібно лише 12 секунд.