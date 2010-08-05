Польща чекає від Росії документи щодо авіакатастрофи під Смоленськом

Генпрокурор Польщі заявив, що без необхідних матеріалів з Росії польське слідство у справі про катастрофу президентського літака Ту-154 під Смоленськом не зрушить з місця, повідомляє Радіо "Свобода".

Звітуючи перед парламентською комісією з юстиції про хід слідства у справі про катастрофу, генеральний прокурор Анджей Шеремет заявив: "Польська прокуратура досі чекає відповіді на п`ять запитів, пов`язаних з передачею документів. Треба усвідомлювати те, що в польському слідстві не буде прогресу, поки наша прокуратура не матиме в своєму розпорядженні надзвичайно важливих доказів".

Йдеться, серед іншого, про оригінальні бортові самописці літака, протоколи огляду рештків жертв катастрофи.

Генеральний прокурор зазначив, що співпраця з Росією "могла б бути кращою", проте, як висловився Шеремет, "немає причин, щоб звинувачувати російську сторону в якихось навмисних діях, бо це було б образливим".

"Частини потрібних нам доказів не має поки і слідчий комітет Росії, оскільки їх досліджує діюча там комісія. У такій ситуації наша прокуратура не має практично ніяких важелів дії", - заявив генпрокурор.

У Польщі у справі про смоленську катастрофу допитано 219 свідків.