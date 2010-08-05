Колишній голова МЗС ФРН пояснив, чому Європа не довіряє Росії

Колишній голова Міністерства закордонних справ ФРН в уряді Герхарда ШРЕДЕРА Йошка ФІШЕР в інтерв`ю виданню Financial Times Deutschland назвав основні причини недовіри Європи до Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На думку Й.Фішера, більшість російського політичного істеблішменту поділяють точку зору, озвучену Володимиром ПУТІНИМ, який, ще коли був президентом, заявив, що крах Радянського Союзу був найбільшою катастрофою XX століття.

Сьогоднішня Росія, як зазначив Й.Фішер, хотіла б бодай навіть частково переглянути порядок, який склався на пострадянському просторі в 90-і роки. Зі свого боку більшість європейських країн вважають зникнення СРСР великим успіхом і виступають категорично проти такого перегляду.

Росія, на думку Й.Фішера, завжди стикатиметься з недовірою Європи, поки не усвідомить цієї фундаментальної суперечності і не зробить відповідних висновків.

При цьому колишній голова німецького МЗС наголосив, що відмінності в оцінках геополітичної ситуації не виключають прагматичної співпраці між РФ і ЄС.

Й.Фішер також зазначив, що на сьогодні Росія є сильною тільки завядки постачанням енергоносіїв, які намагається зробити головним важелем відновлення своєї могутності. Проте європейці, на його думку, вже добре усвідомили ціну залежності від російського газу і в майбутньому постараються себе убезпечити. Як вважає Й.Фішер, забути про свої домагання статусу світової держави РФ зможе лише тоді, коли здійснить модернізацію економіки і суспільства.