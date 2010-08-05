У Росії за добу виникло майже 400 пожеж

У Росії за добу виникло майже 400 лісових і торфових пожеж.

Про це УНІАН повідомили у МНС РФ.

«Протягом доби виникло 373 осередки (лісових пожеж). Загашено 254 осередки пожеж. Продовжують діяти 589 осередків пожеж на загальній площі 195834,4 га. З них локалізовано 291 осередок на загальній площі 71085,9 га. Діють 73 великі осередки пожеж на площі 142907 га», - зазначається у повідомленні.

Крім того, протягом доби виникло 15 осередків торфових пожеж.