Польські прикордонники за півроку викинули з країни 1,7 тис українців

Прикордонна служба Польщі за перші шість місяців поточного року зобов’язала залишити польську територію та на рік заборонила в’їзд в країну близько 1,7 тисячі громадян України.

За даними польських прикордонників, загалом в січні-червні прикордонники видали таке рішення для 2,5 тисячі іноземців, які порушили правила перебування в Польщі.

Прес-служба головного управління Прикордонної служби не надала даних за першу половину 2009 року, але прес-секретар Карпацького відділу прикордонної служби Марек ЯРОСІНСЬКИЙ сказав УНІАН, що їх кількість залишається більш-менш однаковою.

Прес-секретар відділу, котрий відповідає за частину прикордонної з Україною території, відзначив, що найчастіше таке рішення видається людям, котрі неправомірно отримують польську візу й намагаються з нею потрапити до інших держав Євросоюзу.

„Дехто сприймає Польщу як трамплін, вважаючи, що діставшись до неї можна безперешкодно потрапити до інших держав Шенгену”, - сказав він.

За його словами, таких людей затримують мобільні групи прикордонників, які працюють в прикордонних районах Польщі з іншими державами.

Крім цього, прикордонники зобов’язують добровільно залишити Польщу тих, хто прострочив термін виданої йому візи або не мають правильно оформлених документів на працевлаштування.

М.ЯРОСІНСЬКИЙ сказав, що затримані найчастіше добровільно залишають польську територію після видачі такого рішення, оскільки у випадку повторного затримання їх очікує примусове видворення з Польщі, що також несе за собою заборону на в’їзд до всіх держав Шенгену на 3-5 років.

Він додав, що повторне порушення також загрожує судовим вироком в Польщі (на рік умовно), який впливає на правовий статус людини в рідній державі, а чергове порушення взагалі загрожує тюремним ув’язненням.

Як повідомляв УНІАН, у липні польські прикордонники поінформували про зобов’язання залишити Польщу 45 українцям через неправильно оформлені документи на роботу польським працедавцем.

У першому півріччі польські прикордонники не впустили до Польщі близько 5,5 тисячі українців.

За перші шість місяців року прикордонна служба Польщі зафіксувала близько 3,8 млн. перетинів кордону громадянами України, що на 26% більше показників першої половини минулого року.