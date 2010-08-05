У Тегерані відкрився саміт персомовних держав - Ірану, Афганістану і Таджикистану. Президенти Махмуд АХМАДІНЕЖАД, Хамід КАРЗАЙ і Емомалі РАХМОН обговорять регіональні та міжнародні проблеми.

Як передає ІТАР-ТАСС, основні теми переговорів – регіональна безпека і питання протидії тероризму, а також тристороннє політичне і економічне співробітництво, зміцнення культурних зв`язків.

Очікується, що за підсумками зустрічі буде підписаний низку документів, зокрема, угоди про співпрацю в галузі енергетики і дорожнього будівництва.

Це вже четверта зустріч президентів трьох персомовних держав. Перша відбулася в Душанбе чотири роки тому, потім М.АХМАДІНЕЖАД, Х.КАРЗАЙ і Е.РАХМОН зустрічалися в Китаї і півтора роки тому в афганському місті Мазарі-Шаріф з нагоди новорічних свят - Ноуруз. Мовами групи фарсі (персидською) у світі розмовляють більше 110 млн. чоловік. Крім Ірану, Афганістану і Таджикистану, велика персомовна діаспора проживає в Узбекистані та Індії.